شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الأول.. لم يترشح أحد في انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية، ولم يتقدم أي مرشح بأوراق ترشحه لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، فتح باب الترشح للانتخابات اليوم ولمدة أسبوع ينتهى الأحد المقبل، وأنه على من يرغب فى الترشح التقدم للجنة تلقى الطلبات بمقر اللجنة الأولمبية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى.

وقررت اللجنة الأولمبية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يوم السبت 23 من أبريل المقبل ومناقشه جدول الأعمال.

ويتولى هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، رئاسة اللجنة الاوليمبية خلال السنوات الماضية، وقامت بدور كبير فى الإشراف على الانتخابات فى الأندية والاتحادات مع وجود مركز التسوية يتبعها ويقوم بدور المحكمة الرياضية فى فض المنازعات.