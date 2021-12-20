شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: لا نستحق الهزيمة وأهدرنا 7 فرص محققة والمصرى سجل من هجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى عبد العاطى المدير الفني لنادى فاركو، أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام المصرى في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال مجدى عبد العاطى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة حتى بعد حالة الطرد، وكان ممكن نكسب أو على الأقل الخروج بالتعادل، وأهدرنا أكثر من 7 فرص محققة للتسجيل على عكس المصرى اللى كان موفق النهاردة بالتسجيل من أول فرصة، ولكن هي دى الكرة ممكن تكسب وأنت مش الأفضل أو تخسر وأنت الأفضل، وكل المباريات التي خسرتها لا أستحق الخسارة".

وأضاف مدرب فاركو: "إدارة فاركو واثقة في شغلى؛ لأنهم دائما بيحضروا التمرين وشايفين بنعمل إيه والدليل ثقتهم في مجدى لما الفريق تعرض لثلاث هزائم، وهنقفل صفحة المصرى وهنشتغل ونستعد لمواجهة إيسترن كومبانى".

وتابع مجدى عبد العاطى: "هناك حالتان في المباراة تحكيميا من الحكم محمود البنا، الأولى طرد حمزة حمرون والثانية طرد حمودى وهو خارج من الملعب ونزول لاعب بدل منه، وأرجو مراجعة هذه الحالة لأنها ترتب عنها خسارة الفريق".

وطالب مجلس إدارة نادي فاركو بإعادة مباراته مع المصرى البورسعيدى التى انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة للدورى، وذلك بسبب خطأ الحكم محمود البنا فى فى تطبيق القانون.

ووفقا لبيان إدارة فاركو، قرر النادي طلب إعادة المباراة بسبب واقعة مخالفة للقانون واللوائح، حيث شهد اللقاء واقعة، وهى أنه عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي، بعد تأخره في تغييره وهو ما زال فى الملعب ولم يغادر الملعب، ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتى نهاية اللقاء، وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء.