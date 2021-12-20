شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. يانكون يجتمع مع الحراس وتدريبات قوية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا للحراس على ملعب egla5، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وعقد يانكون جلسة مع الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، شرح خلالها عددًا من الجوانب الفنية قبل الانتقال لأداء فقرات تدريبية متنوعة.

وخاض الأهلي مرانه الثالث في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي المقرر إقامتها على ملعب أحمد بن علي بالريان.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.