شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات الزمالك يخسر أمام الصيد 3 /0 فى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك من نظيره الصيد بنتيجة 3 /0، فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

فيما فاز فى نفس الجولة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3، لينجح فى دخول التاريخ بموسوعة جينيس من حيث عدد مرات الفوز، حيث استطاعت فتيات الذهب الفوز فى 77 مباراة متتالية ليتخطى فريق كونيليانو الإيطالي.

ويتصدر فريق الأهلى حاليا جدول ترتيب الدورى الممتاز بالفوز فى الخمس جولات الأولى.

وأقيمت على مدار يوم الجمعة الماضي، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة، والتى شهدت فوز كل من: سبورتنج على الإعلاميين 0/3 ، والأهلى على هليوبوليس 0/3، والزهور على إسكندرية للبترول 3/2، والزمالك على الترسانة 0/3، وسموحة على الداخلية 1/3.

بينما شهدت الجولة الرابعة بدورى سيدات الطائرة فوز كل من: الأهلى على الجزيرة 0/3 الزمالك على سموحة 0/3 وسبورتنج على الصيد 0/3.

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من: تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.