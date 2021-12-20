شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في التعادل مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت المباراة إثارة ومتعة كروية بإحراز 8 أهداف، حيث انتهت المباراة بالتعادل 4 بأهداف لكل من الفريقين.

ونجح محمد عبد السلام، لاعب الاتحاد، في التقدم لفريقه في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15، ونجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ونجح شادي حسين في إحراز الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 37، قبل أن يحرز موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد إبراهيم لاعب سيراميكا في إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة نجح البديل إيفانز منساه في إدراك هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، يستمر الاتحاد السكندري في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل احتل سيراميكا المركز السابع بجدول الدوري بنفس الرصيد 9 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

تشكيل الاتحاد أمام سيراميكا في الدوري:

صبحى سليمان فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب

خط الهجوم: بنچامين وموبولولو

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.