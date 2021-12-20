شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المصرية، فاركو يعلن مخاطبة رابطة الأندية المحترفة رسميًا لإعادة مباراة المصري، اتحاد الكرة يعلن الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات السبت المقبل.

اتحاد الكرة يعلن الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات السبت المقبل

أغلق فى الرابعة عصر اليوم باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرة لكرة القدم، المقرر إجراؤها 5 يناير المقبل، وتقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان إحداهما تقدمت أمس برئاسة جمال علام وخالد الدرندلى نائب رئيس، والأعضاء محمد حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومى وعامر حسين ودينا الرفاعى، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية التي تضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

فاركو يعلن مخاطبة رابطة الأندية المحترفة رسمياً لإعادة مباراة المصري

أكد جون أدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو، أن ناديه قرر رسميا مخاطبة رابطة الأندية لإعادة مباراة المصري البورسعيدي، موضحا أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي شهدت خطأ تحكيميا مخالفا للائحة يستوجب إعادة المباراة.

غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 فى الدوري المصري

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

المصرى يفوز على فاركو بهدف حمودى فى الدوري

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

"جولة تسوق" تعلن عودة الوئام بين الشناوى وشريف فى معسكر الأهلى بالدوحة شهدت جولة التسوق التى قام بها نجوم الأهلى الدوليون أمس فى قطر إثر حصولهم على راحة من التدريبات بفرمان من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عودة الوئام بين الثنائى محمد الشناوى ومحمد شريف لاعبى المارد الأحمر، حيث خرج الثنائى سوياً وتحدثا معاً ليعلنا انتهاء الأزمة العابرة التى نشبت بينهما فى مباراة الفراعنة الأخيرة بكأس العرب.

الجونة يخطف تعادلا قاتلا أمام إنبى 1/1 فى الوقت بدل الضائع

خطف نادى الجونة تعادلا قاتلا أمام إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.