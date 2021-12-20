شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكا يهدى إيسترن كومبانى أول نقطة في الدورى أمام مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى إيسترن كومبانى أول نقطة في مشواره بالدورى، بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة السابع من بطولة الدورى المصرى.

وألغى الحكم سيد شعبان هدف لمصر المقاصة في الدقيقة 42 عن طريق سيرجى أريك، بعد العودة لتقنية الفيديو ليجد أن الكرة فاول على لاعب المقاصة قبل تسجيل الهدف.

وأهدر حسام عبد الواحد، قائد مصر المقاصة، ركلة جزاء في الدقيقة 59، بعدما تصدى أحمد بوسكا، حارس إيسترن كومبانى، ليواصل تألقه في المباراة والذى كان نجمه الأول بلا منافس وهو السبب في تحقيق التعادل أمام المقاصة.

بهذه النتيجة حصل إيسترن كومبانى على أول نقطة له في بطولة الدورى، ليظل في المركز الأخير، فيما رفع نادى مصر المقاصة رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الرابع عشر.

وبدأ مصر المقاصة كالتالى:

محمد مجدى، على فتحى، أحمد صبيحة، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، سيرجى إريك، محمد محسن ليلة، منعم، أتونى جوزيف، سعيد الونش، هشام شعبان

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: خالد مصطفى -أحمد داهش - عاصم سعيد-أسامة العزب

خط الوسط: كمال ابو الفتوح -محمد ناصر (مودي) -محمود صقر - أحمد أبو بكر موكشا

الهجوم: عرفة السيد - صلاح عاشور

البدلاء: أحمد تمساح - عمرو حسام -الحسينى طه - كريم خميس - محمد عصام - بنچامين - محمد حسن - يوسف مجدى عبد الغنى - محمد على عباس