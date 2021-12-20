شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة الاسماعيلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقررة غدا على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا هم: الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، أحمد عيد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد جمال، محمد شكرى، عبد الرحمن عامر، محمد حليمو، محمد عبد العاطي، كناريا، مصطفى الخواجة، حسين فيصل، فهد جمعة، عبد الكبير الوادى، الكساندر أمير عادل، مروان حمدى، محمد سعيد، صديق اوجولا.

ويلتقى الإسماعيلي منافسه سموحة غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى العام.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة مجدي الباز على الاستفسار لدى اتحاد الكرة، حول خضوع أعضاء الفريق لمسحة طبية جديدة قبل مواجهة سموحة.

وأكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة، أن الفرق الحاصلة على جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا لن تخضع لمسحات طبية قبل المباريات.

وقال سلطان: "الحاصلون على اللقاح باتت لديهم مناعة وتحصين ضد هذا الفيروس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".