شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فحوصات مدافع الاهلي في مستشفى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي، مدافع الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة اليوم في أحد المستشفيات بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح أن متولي خضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعات رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعات رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.
وكان متولي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية قبل سفر الفريق إلى الدوحة، لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل.