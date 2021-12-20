شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فحوصات مدافع الاهلي في مستشفى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي، مدافع الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة اليوم في أحد المستشفيات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن متولي خضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعات رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعات رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.

وكان متولي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية قبل سفر الفريق إلى الدوحة، لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل.