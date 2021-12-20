أخبار النادى الأهلى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: "جولة تسوق" تعلن عودة الوئام بين الشناوى وشريف فى معسكر الأهلى بالدوحة، سيدات الأهلى يهزمن هليوبوليس ويدخلن موسوعة جينيس بالفوز بـ77 مباراة متتالية.

الأهلي يعلن جاهزية على معلول لمواجهة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى ، أن الجهاز الطبى حرص على الاطمئنان على حالة على معلول ظهير أيسر الفريق، عقب انضمامه إلى بعثة الأهلى فى العاصمة القطرية الدوحة.

"جولة تسوق" تعلن عودة الوئام بين الشناوى وشريف فى معسكر الأهلى بالدوحة

شهدت جولة التسوق التى قام بها نجوم الأهلى الدوليون أمس فى قطر إثر حصولهم على راحة من التدريبات بفرمان من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عودة الوئام بين الثنائى محمد الشناوى ومحمد شريف لاعبى المارد الأحمر، حيث خرج الثنائى سوياً وتحدثا معاً ليعلنا انتهاء الأزمة العابرة التى نشبت بينهما فى مباراة الفراعنة الأخيرة بكأس العرب.

سيدات الأهلى يهزمن هليوبوليس ويدخلن موسوعة جينيس بالفوز بـ77 مباراة متتالية

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3/0، لينجح فى دخول التاريخ بموسوعة جينيس من حيث عدد مرات الفوز، حيث استطاعت فتيات الذهب الفوز فى 77 مباراة متتالية ليتخطى فريق كونيليانو الإيطالي.

لبى محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى ورئيس بعثة فريق الكرة بقطر، طلب أحد المشجعين بالتوقيع على قميص الأهلى فى فندق الإقامة بالدوحة، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة السوبر بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربى بطل الكونفدرالية.