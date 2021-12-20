شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعب الاتحاد السكندري إلى المستشفى بعد إصابته بالتواء فى الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ7 من الدوري الممتاز، إصابة أحمد نبيل مانجا، نجم زعيم الثغر، حيث أصيب مانجا بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، مما أدى إلى خروجه ونزول فوزي الحناوي بدلاً منه.

وعقب خروج مانجا تم نقله إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف، وذلك بعد تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم كتشخيص ابتدائي، وسوف يجري اللاعب أشعة لتحديد مدى الإصابة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم زعيم الثغر 4-2، سجل للاتحاد كريم الديب "هدفين" ومحمد عبد السلام وجوب مابولولو، فيما سجل شادي حسين هدفي سيراميكا.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 8 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل وخسر في مثلهما.