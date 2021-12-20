أخبار نادى الزمالك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: كارتيرون يفاضل بين سيف الجزيرى والسعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون، أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب.

أوباما وعاشور جاهزان لتدعيم الزمالك أمام المقاولون العرب

تأكدت جاهزية الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

كارتيرون يفاضل بين سيف الجزيرى والسعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون

يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى وعمر السعيد لقيادة هجوم الفارس الأبيض خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

كارتيرون يطالب فتوح بالابتعاد عن العروض الشفهية

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق التركيز فى مباريات الزمالك المقبلة بالدوري، وفى مقدمتها مباراة الغد أمام المقاولون العرب بالجولة السابعة من الدوري.

الزمالك يهزم الطيران فى دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى، على نظيره الطيران بنتيجة 3/0، فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.