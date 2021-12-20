شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك في مران الاهلي قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وشارك أيمن أشرف في فقرات المران بالكامل، بعد أن اجتاز برنامج علاج طبيعي وتأهيل على مدى الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، بعد انضمام مجموعة اللاعبين الدوليين إلى البعثة، والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب المشاركة في بطولة كأس العرب.