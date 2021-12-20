شكرا لقرائتكم خبر عن مودي مدافع فاركو: الحكم منح حمودي الإنذار الثاني لتأخره في الخروج من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد العزيز "مودي"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، إن الحكم محمود البنا منح الإنذار الثاني للاعب المصري البورسعيدي داخل ملعب المباراة وقبل خروجه خلال اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف مدافع نادي فاركو أن أحمد حمودي لاعب المصري حصل على الإنذار الثاني بسبب تأخره في الخروج من الملعب، وبعدها قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء له.

وأوضح أحمد عبد العزيز "مودي" أن الحكم محمود البنا أشهر بطاقة صفراء لي واللاعب أحمد حمودي داخل أرضية الملعب وقبل خروجه من اللقاء.

وكان مجلس إدارة نادي فاركو قد احتج رسميا على القرار التحكيمي المخالف للائحة في مباراة الفريق أمام نادي المصري البورسعيدي، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الاثنين.

وطالب مجلس إدارة نادي فاركو بإعادة مباراة المصري البورسعيدي، بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البناء.

وجاء قرار نادي فاركو عقب طرد اللاعب أحمد حمودي، لاعب نادي المصري البورسعيدي، بعد تأخره في تغييره، وهو ما زال في الملعب ولم يغادر ملعب اللقاء، ولكن الحكم قرر استكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتى نهاية اللقاء، وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي بإعادة اللقاء.