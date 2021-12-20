موبولولو يحرز الهدف الرابع للاتحاد أمام سيراميكا.. والشوط الأول ينتهي 4-2

القاهرة - سامية سيد - نجح موبولولو في إحراز الهدف الرابع للاتحاد السكندري أمام سيراميكا في الدقيقة 48، في المباراة المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-2 لصالح زعيم الثغر.

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا، المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، إثارة ومتعة كروية بإحراز 3 أهداف في 3 دقائق، حيث نجح محمد عبد السلام، لاعب الاتحاد، في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15.

ونجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري أمام سيراميكا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ونجح شادي حسين في إحراز الهدف الثاني لفريق سيراميكا أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 37 ، قبل أن يحرز موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول.