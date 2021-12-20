شكرا لقرائتكم خبر عن موبولولو يحرز الهدف الرابع للاتحاد أمام سيراميكا.. والشوط الأول ينتهي 4-2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح موبولولو في إحراز الهدف الرابع للاتحاد السكندري أمام سيراميكا في الدقيقة 48، في المباراة المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-2 لصالح زعيم الثغر.
شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا، المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، إثارة ومتعة كروية بإحراز 3 أهداف في 3 دقائق، حيث نجح محمد عبد السلام، لاعب الاتحاد، في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15.
ونجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري أمام سيراميكا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ونجح شادي حسين في إحراز الهدف الثاني لفريق سيراميكا أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 37 ، قبل أن يحرز موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول.
تشكيل الاتحاد أمام سيراميكا في الدوري ..
صبحى سليمان فى حراسة المرمى.
خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح
خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب
خط الهجوم: بنچامين وموبولولو
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.
خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .
خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى ميسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.
ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 8 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل وخسر في مثلهما.