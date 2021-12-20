شكرا لقرائتكم خبر عن الدوليون يشاركون في مران الأهلي استعدادا للرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم، انضمام اللاعبين الدوليين عقب الراحة التي حصلوا عليها أمس.

وشهد المران الذي أقيم على ملعب egla5 بالعاصمة القطرية الدوحة مشاركة كل من محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول.

وانضم اللاعبون إلى التدريبات الجماعية، بعد مشاركتهم مؤخرًا في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، وحصل خلالها المنتخب الوطني على المركز الرابع.

وشهدت الأيام الماضية تكثيف الدروس النفسية من موسيماني للاعبي الفريق، خاصة أن لاعبي الأهلي الذين شاركوا في كأس العرب الأخيرة بقطر تلقوا عدة صدمات بالخسارة في أكثر من مباراة فقد ودّع المغربي بدر بانون البطولة مع منتخب بلاده من دور ربع النهائي أمام منتخب الجزائر، كما حصلت مصر على المركز الرابع بالسقوط أمام قطر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، فيما خسر التونسي على معلول نهائي البطولة أمام المنتخب الجزائري.

وعقد موسيماني جلسات مع اللاعبين التسعة الذين شاركوا في بطولة كأس العرب، وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف وأيمن أشرف بجانب معلول وبانون، وتحدث معهم عن ضرورة إغلاق ملف كأس العرب والتركيز مع الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي وحثّهم على الاستفادة من الدروس الكروية في البطولة العربية من أجل التفوق في السوبر الأفريقي.