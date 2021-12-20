شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يستعد لمواجهة المقاولون بصورة مع سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، صورة مع الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء توجه الفريق للتدريب اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا ضمن مباريات الجولة السابعة، وخاض الفريق مرانه الأخير اليوم وسيعلن كارتيرون قائمة المباراة بعد قليل.

من ناحية أخرى، طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق التركيز في مباريات الزمالك المقبلة بالدوري، وفى مقدمتها مباراة الغد أمام المقاولون العرب بالجولة السابعة من الدوري.

وأكد كارتيرون لفتوح أن مستواه المميز مع المنتخب في البطولة العربية سيدفع الوكلاء لتقديم عروض كثيرة، خاصة أنه كان أحد نجوم المنتخب في البطولة.

وتلقى أحمد فتوح العديد من العروض خلال الفترة الماضية إلا أنه رفض مناقشتها لحين وصولها لمرحلة الجدية والتفاوض مع الزمالك.