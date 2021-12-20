شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يسجل الهدف الثالث لسيراميكا أمام الاتحاد السكندري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح محمد إبراهيم لاعب سيراميكا في إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، في المباراة المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 4-3 لصالح زعيم الثغر.

تشكيل الاتحاد أمام سيراميكا في الدوري:

صبحى سليمان فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب

خط الهجوم: بنچامين وموبولولو

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 8 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل وخسر في مثلهما.