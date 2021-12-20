الأهلي يقيد 6 لاعبين بالقائمة الإفريقية قبل مواجهة الرجاء المغربى

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القاهرة - سامية سيد -

قال مسئولو النادي الأهلي، إنه تم قيد 6 لاعبين في قائمة الفريق الإفريقية قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح مسئولو الأهلى أنه تم قيد كل من: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وعمار حمدي.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

المعروف أن الأهلي هو البطل المتوج بالنسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.