مرتضى : شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي تطالب الزمالك بملايين الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ديون على النادي مستحقة لشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تقدر بملايين الجنيهات.

وفي مقطع نشره عبر حسابه على "يوتيوب" قال مرتضى منصور :"سلمت وزير الشباب والرياضة اليوم، ملف بكل المصائب (الديون) على النادي".

وأضاف رئيس الزمالك :"شركة الكهرباء تطالبنا بـ6.5 مليون جنيه، وشركة المياه بـ2.8 مليون جنيه، وشركة الصرف الصحي بأكثر من مليون جنيه".

وتابع منصور :"الاتحاد المصري لكرة السلة أيضاً يطالب الزمالك بسداد أكثر من 2 مليون جنيه، وكذلك اتحاد الكرة الطائرة، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه مستحقات لاعبي التنس".

وأنهى مرتضى الحديث عن الديون قائلا :"كل لاعبي الألعاب الرياضية في النادي بما فيهم كرة القدم والكرة الطائرة لم يحصلوا على مستحقاتهم، لكنني أبذل كل جهدي لحل الأمر، ورفضت اقتراحات بالحصول على قروض من البنوك".

وعاد مرتضى منصور لقيادة نادي الزمالك بعد قضاه في الإيقاف بعيدا عن مقعد الرئيس، ليبدأ من جديد ترتيب أوراق القلعة البيضاء، خاصة على المستوى المادي.