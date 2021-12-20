في لقاء الـ8 أهداف.. سيراميكا يقتنص تعادلا مثيرا من الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقتنص فريق سيراميكا كليوباترا تعادلا قاتلا من الاتحاد السكندري بنتيجة (4-4)، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن سيراميكا من تعديل النتيجة أمام الاتحاد خلال 20 دقيقة بعدما كان متأخرا بأربعة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع الاتحاد السكندري رصيده إلى تسع نقاط، بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا صاحب نفس الرصيد.

ملخص المباراة:

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة الـ13 عن طريق محمد عبدالسلام مدافع الفريق، بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع سيراميكا كليوباترا ليسدد الكرة في الزاوية الضيقة لشباك الحارس عامر عامر.

وفي الدقيقة الـ14، تمكن سيراميكا كليوباترا من تعديل النتيجة عن طريق شادي حسين بضربة رأسية في شباك الاتحاد السكندري، لتصبح النتيجة (1-1).

وبعد مرور دقيقة واحدة، عاد الاتحاد السكندري ليتقدم سريعا بهدف رائع أحرزه كريم الديب من تسديدة بعيدة المدى اتجهت إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة الـ31، عاد كريم الديب ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للاتحاد السكندري من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (3-1).

واستمرت الإثارة بعدما قلَّص سيراميكا كليوباترا الفارق في الدقيقة الـ37 من رأسية أخرى عن طريق شادي حسين، لتصبح النتيجة (3-2).

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز الاتحاد السكندري الهبدف الرابع عن طريق أجوستينو مابولولو، بعدما استغل تمريرة أرضية من بنجامين بواتينج داخل المنطقة، ليحولها داخل شباك الحارس عامر عامر، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي الدقيقة الـ67، عاد سيراميكا كليوباترا ليقلص الفارق إلى (4-3) عن طريق محمد إبراهيم من علامة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس صبحي سليمان.

ثم تمكن البديل إيفانز منساه من تعديل النتيجة لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ87، بعدما استغل ارتداد الكرة من دفاع الاتحاد السكندري عقب عرضية داخل المنطقة، ليحولها الكرة بقدمه اليسرى بتسديدة قوية داخل شباك الحارس صبحي سليمان الذي سقط متأثرا بإصابة وتتم معاجلته، لتصبح النتيجة (4-4).

تشكيل الاتحاد السكندري: صبحي سليمان، هشام صلاح، محمد عبدالسلام، نادر رمضان، صبري رحيل، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، بنجامين بواتينج، كريم الديب، أجوستينو مابولولو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: عامر عامر، خالد صبحي، محمود البدري، عمرو الحلواني، محمود نعيم، محمود نبيل، محمد توني، محمد إبراهيم، بلال السعيداني، مصطفى ميسي، شادي حسين.

وفي الجولة ذاتها، تعادل مصر للمقاصة بدون أهداف مع فريق إيسترن كومباني، ليحصد الأخير أول نقطة له في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتصدى أحمد بوسكا حارس إيسترن كومباني لركلة جزاء في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء سددها حسام عبدالواحد، لينقذ الفريق من الهزيمة.

إيسترن كومباني ظل في المؤخرة برصيد نقطة واحدة من 7 مباريات، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 6 نقاط في المركز 14.