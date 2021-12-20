خاص.. المصري يكشف تفاصيل جديدة في واقعة طرد حمودي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن محمود البنا حكم مباراة فريقه أمام فاركو هو رقم 1 في مصر في التحكيم.

وشهدت مباراة فاركو والمصري، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، واقعة مثيرة للجدل بعد طرد أحمد حمودي صاحب الهدف الوحيد، بعد حصوله على إنذار ثان للتباطؤ أثناء خروجه من أرض الملعب للتبديل في الدقيقة 70.

وقال هاشم في تصريحات خاصة لمصراوي إنه يطالب النقاد وخبراء التحكيم الذين يظهرون في وسائل الإعلام بمراجعة قوانين كرة القدم، لأنهم "ليسوا على دراية بها" على حد وصفه.

وأضاف أنه مستاء من رغبة الجميع في إعادة المباراة، سواء الحكام السابقين أو المحللين في القنوات الفضائية.

وتابع أن أحمد مودي لاعب فاركو قام بسب أحمد حمودي أثناء استبدال الأخير وخروجه من الملعب، وسمع حكم المباراة للسباب وقام بإنذار اللاعبين المذكورين.

وفي ختام تصريحاته استشهد طارق هاشم بعصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، الذي قال بعد المباراة إن قرار الحكم صحيح وأن المباراة لن تعاد.