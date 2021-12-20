الزمالك يعود لمحاولات الدفاع عن لقب الدوري بتحدي المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعود الزمالك من جديد لاستئناف حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، بمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 7 في المسابقة التي يتصدرها الأهلي.

الزمالك فقد 5 نقاط في أول 6 جولات ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر، وبيراميدز الثاني الذي لعب مباراة أقل من الأبيض، بينما الفارق مع الأهلي المتصدر 6 نقاط.

الظهور الأخير للزمالك يعود إلى 25 نوفمبر الماضي عندما فاز بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، ليحافظ على حظوظه في ملاحقة المتصدر في الجولات الأولى وتجنب فقدان مزيد من النقاط.

رجال المدرب باتريس كارتيرون مستعدون للعودة بعد نحو شهر من الغياب، بعد استعادة لاعبي المنتخب الأول عقب انتهاء رحلة كأس العرب في قطر، التي توقف بسببها الدوري الممتاز كل هذه الفترة.

ويسعى الزمالك للاستفادة من عودة استقراره الإداري من جديد بانتهاء عمل اللجان المؤقتة، وتسلم مرتضى منصور ومجلسه رئاسة النادي الأبيض وإدارته بعد غياب لمدة عام.

وتنتظر الإدارة العائدة لتولي زمام الأمور من لاعبي الزمالك تحقيق فوز يساعد على العودة من جديد للمنافسة بقوة على اللقب، من أجل أن تعمل إدارة مرتضى منصور على حل كل المشاكل التي تواجه الفريق، وخاصة المادية.

وعلى الجهة الأخرى يمر المقاولون العرب بفترة سيئة للغاية حيث جمع 5 نقاط فقط من 6 مباريات، وضعته في المركز 15 في جدول الترتيب على حدود منطقة الهبوط.

بطاقة المباراة

الحدث: الدوري المصري

التاريخ: 21-12-2021

التوقيت: 08:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: ستاد الجبل الأخضر (ملعب المقاولون العرب)