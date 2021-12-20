عبد الحفيظ: قيد 6 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية قبل مباراة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، قيد ستة لاعبين في قائمة فريقه الأفريقية، قبل مواجهة الرجاء المغربي لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى قيد السداسي بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، حسام حسن، كريم فؤاد، عمار حمدي وأحمد عبد القادر في القائمة الأفريقية.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى قطر منذ أيام قليلة ماضية، استعدادًا لملاقاة الرجاء على ملعب أحمد بن علي في الريان.

وسيلتقي الأهلي -حامل لقب السوبر الأفريقي- مع الرجاء يوم الأربعاء القادم لتحديد البطل الجديد للمسابقة الأفريقية.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، بينما نجح الرجاء في التتويج بطلًأ لكأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الماضية.