الكومي يكشف لمصراوي كواليس هروب شيلونجو.. وحقيقة فسخ تعاقد الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن كواليس هروب المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، مؤكدًا اللاعب يجهز حاليا مستندات لشكوى النادي.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب أعد اموره بشكل جيد بعدما عاد من معسكر منتخب بلاده إلى مصر ارسل خطاب لنا يطلب خلال مستحقاته وفي ذلك الوقت كان متواجد معنا قبل هروبه".

وأضاف:" المحامي الخاص به ارسل له صيغة الخطاب المرسل لنا ليكون مطابق للوائح الفيفا وارسله لنا، وبعدها استقل سيارة وهرب رغم محاولة الجميع اللحاق به".

وتابع:" شيلونجو يريد فسخ التعاقد ويدعي اننا تأخرنا عليه في دفع مستحقاته، ويتبقى له 65 ألف جنيها قيمة مقدم التعاقد الـ 25 %، بالإضافة إلى راتب الثلاثة اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ويبلغ راتبه الشهري 6500 ألف جنيه".

وأكمل:" ما حدث هو أن الفترة السابقة كانت فترة انتخابات ولم يكن هناك مجال لذلك، واحضرنا له "شيك" بمستحقاته بعد هروبه من مصر خلال الأيام السابقة ولكن لم ياتي للحصول عليه".

وأوضح، أن شيلونجو يقوم بتحضير مستندات لشكوى الإسماعيلي، لكن النادي لديه الرد على هذا الأمر.

واستطرد:" اللاعب تمارض في اكثر من مباراة، ورفض أن يلعب أمام المقاولون العرب والمحلة بالدوري، ووقعنا عليه غرامات كبيرة وابلغنا اتحاد الكرة بها، فضلا عن أن هروبه يوقع عليه غرامات ايضا كبيرة".

وانتقل للحديث عن حقيقة أنباء فسخ تعاقد مروان الصحراوي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث واللاعب مستمر مع الإسماعيلي.

وتابع:" الصحراوي إذا أراد الرحيل فعليه أن يجلب عرض مناسب، وان لم يحدث، فهو مستمر".

وأتم تصريحاته:" مايحدث "شغل سماسرة"، وأنا مستاء مما يحدث ومتابع جيد لما يتم تداوله وغير راض عنه".