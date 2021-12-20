بريميرليج يعلن.. 90 حالة كورونا في آخر أسبوع فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" اكتشاف 90 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بين أندية المسابقة.

ويجري "بريميرليج" اختبارات مكثفة خلال الوقت الجاري للكشف عن فيروس كورونا، لتشهد الفترة ما بين 13 إلى 19 يسمبر الجاري الكشف عن 90 حالة إصابة بين اللاعبين والأجهزة الفنية وموظفي الفرق.

خلال الأسبوع الماضي أجرى بريميرليج 12.345 مسحة "بي سي أر" للكشف عن فيروس كورونا لتسفر عن 90 إصابة من بينها الكثير من لاعبي الأندية المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواصل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تكثيف عمليات الفحص لكل عناصر اللعبة، مع مراقبة عملية التباعد الاجتماعي وضرورة ارتداء واقي الوجه الطبي.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى التواصل مع الحكومة الإنجليزية والسلطات المحلية، مع الاستجابة لأي تغييرات مستقبلية بخصوص الإرشادات الحكومية أو القرارات.