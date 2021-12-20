رئيس "كاف" يحسم موقف كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى باتريس موتسبي، رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار حول النسخة المقبلة بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بعدما أكد إقامة البطولة في موعدها.

ووصل منذ قليل باتريس موتسبي رئيس "كاف"، إلي العاصمة الكاميرونية ياوندي في زيارة قصيرة تستغرق 48 ساعة، لبحث مصير بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال موتسبي في تصريحات للإعلام عقب ختام زيارته للملعب الأولمبي، والذي يستضيف مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم 9 يناير إنه "سعيد بما رآه في البلد المضيف من تحضير لمنافسات كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "علينا أن نفخر بما تم إنجازه هنا، نريد أن نظهر للعالم صورة رائعة".

وأتم: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي استعدادا لحضور افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 9 من الشهر نفسه".

يذكر أن باتريس موتسبي قال فور وصوله للكاميرون "سنحدد موقف كأس الأمم الأفريقية وسنعلن لاحقا عن قرارات قوية بعد اجتماع يومي الاثنين والثلاثاء مع السلطات المختصة بالكاميرون، ومع رئيس الجمهورية بول بيا".

وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير من عام 2022.