إنفانتينو يكشف موقف أمم إفريقيا حال إقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقف بطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة إقامة مسابقة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الدولية لمستقبل كرة القدم: "آخر كأس عالم أقيم في إفريقيا كان عام 2010، ومع مزيد من فرص إقامة كأس العالم تزيد فرص إقامة البطولة في القارة الإفريقية".

وأضاف: "كأس الأمم الإفريقية في الوقت الحالي تقام كل عامين وهي البطولة الأهم في القارة، ومنذ سنوات لم يكن هناك اهتمام في العالم بإقامة كأس الأمم الإفريقية في يناير وفبراير".

وتابع: "الآن الكثير من الأندية الأوروبية تتحفظ على إقامة البطولة في هذا التوقيت بسبب وجود العديد من الأندية في أوروبا تمتلك لاعبين من إفريقيا".

وأكمل: "إقامة كأس الأمم الإفريقية تعد جزءً من العملية التي ندرسها في الوقت الحالي، والأمر لا يتعلق باكتساب أعداء أو أصدقاء لكن بالمصلحة العامة لكرة القدم".

وأوضح: "إذا أردنا التصويت غدًا من أجل كأس العالم كل عامين أعتقد ان الغالبية سوف تصوت في صالح هذا الأمر لكننا لا نفكر بهذا الشكل، نحن نرغب في تحسين الأجندة الدولية بشكل كامل".

وأتم رئيس فيفا قائلا: "نحن نستمر في الحوار والتحليل وأتمنى أن يحدث التطوير بالشكل المناسب من أجل 6 أو 7 مليار شخص يحبون كرة القدم حول العالم".