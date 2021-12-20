الأهلي والرجاء.. عندما واجه بطل مصر 12 لاعب في حالة نادرة منعته من نهائي دوري الأبطال (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعادت الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة المصري وفاركو إلى الأذهان حالة مشابهة بين الأهلي الرجاء طرفا مباراة السوبر الأفريقي التي تقام بعد غد الأربعاء.

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لأحمد حمودي جناح المصري أثناء استبداله ويسمح ببديله بالمشاركة ليحتج نادي فاركو على اعتبار أن الفريق البورسعيدي شارك بـ 11 لاعب رغم وقوع حالة الطرد داخل الملعب.

وفي السابع من نوفمبر عام 1999 واجه الأهلي فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لتشهد حالة نادرة وهي مواجهة بطل مصر لـ 12 لاعب للفريق المنافس لمدة دقيقتين.

وفي الدقيقة 77 من المباراة تعرض محمد خباشي لاعب الرجاء للإصابة وخرج من الملعب لتلقي العلاج ليقوم مدربه باستبداله ويدفع بعادل مكي بدلاً منه لكن اللاعب المصاب عاد للملعب بعد إجراء التبديل وشارك لمدة دقيقتين حتى اكتشف مساعد الحكم وأبلغ حكم الساحة الجزائري كريم داحو .

وتقدمت إدارة الأهلي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 إلى الفوز باحتجاج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمخالفة قانون اللعبة وطالب باعتباره فائزاً أو اعادتها.

ورفض الكاف احتجاج الأهلي حيث لم يتضمن تقرير الحكم أو المراقب الواقعة ولن يؤثر اشتراك اللاعب الثاني عشر على النتيجة خلال فترة مشاركته.

وكان الأهلي يحتاج إلى الفوز بالمباراة للتأهل إلي نهائي البطولة حيث أدي التعادل إلي احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط مقابل 11 نقطة للفريق المغربي الذي صعد للنهائي حيث كانت البطولة تقام في هذا الوقت بنظام تأهل متصدر المجموعة الأولى والثانية مباشرة للمباراة النهائية.

وواجه الرجاء منافسه الترجي في النهائي وخسر بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي.

ويخوض الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مباراة السوبر الإفريقي في قطر يوم الأربعاء المقبل أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية بملعب "أحمد بن علي" بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت قطر).