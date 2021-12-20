موعد مباراة الكويت والقادسية في نهائي كأس الأمير الكويتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قمة مباراة يوم الثلاثاء 21 ديسمبر بين الكويت والقادسية في نهائي كأس أمير الكويت 2021، والقنوات الناقلة.

يستضيف ملعب جابر الاحمد الدولي في العاصمة الكويتية نهائي كأس الأمير 2021 بين الكويت والقادسية، في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينيتش، 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت السعودية.

وتُنقل المباراة على شاشة القناة الرياضية الكويتية Kuwait Sports HD المفتوحة على النايل سات، كما ينقلها ميركاتو في بث مباشر لحظة بلحظة.

ويُدير المباراة المرحلة من الموسم الماضي 2021/2020، طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم الشهير «كونيت شاكير» صاحب الـ 45 عامًا، حسب ما أكدته صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر يوم الجمعة الماضية.

وسيراقب المباراة الثنائي الكويتي «فهد البراك ومنصور فريدون»، وسيكون الحكم الكويتي عبد الله عرب حكمًا رابعًا.

ولن تُطبق الأشواط الإضافية في هذه المباراة، فإذا انتهت بالتعادل خلال الوقت الأصلي سيتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة، حسب ما ذكره الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقطع نادي الكويت ورقة العبور إلى الدور النهائي لكأس الأمير الكويتي 2021 بعد فوزه على كاظمة بنتيجة 1/2 في نصف النهائي الذي أقيم يوم 26 سبتمبر الماضي.

بينما انتصر نادي القادسية على العربي بصعوبة كبيرة بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الأخضر يوم 27 سبتمبر الماضي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يترشح فيها القادسية بهذه الصعوبة خلال مشواره بالبطولة، فقد تأهل من الدور ثمن النهائي على حساب نادي التضامن بعد التمديد إلى أشواط إضافية، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 116، أي قبل 4 دقائق فقط من صافرة النهاية.

وقال المدير الفني لنادي القادسية، الجزائري خير الدين مضوي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لهذه المباراة «ركزنا على الجانب النفسي والتكتيكي، لا شك هناك بعض الأخطاء التي نعمل على تصحيحها. نحن تحت الضغط، وهذه طبيعة الفرق الكبيرة، دائمًا ما تعيش في مثل هذه الظروف لأنها مطالبة دائمًا بتحقيق الألقاب».

من جهته، قال مدرب نادي الكويت، التونسي نبيل معلول، في نفس المؤتمر «الحظوظ متساوية بين الكويت والقادسية، كلاهما يعرفان بعضهما البعض جيدًا. حضرنا بعض الجزئيات الصغيرة التي نتمنى أن تصنع الفارق».

وأكد مدرب منتخب تونس الأسبق في كأس العالم 2018 «مَن سيستغل الفرص يوم غد في النهائي سيكون الأقل ارتكابًا للأخطاء وسيظفر بلقب البطولة».