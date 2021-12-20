كورونا يواصل تمدده وسط دوري المحترفين

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وكتب النصر عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر أمس «في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، أثبتت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق».
كما أعلن نادي الفتح أمس، إصابة نجمه المغربي الدولي مروان سعدان بفيروس كورونا.
وقال النادي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «إصابة المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان بفيروس كورونا».
وغاب مروان الذي انضم للنموذجي بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب التي اختتمت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة، عن مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
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