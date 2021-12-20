كورونا يواصل تمدده وسط دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ فيروس كورونا المستجد في التمدد مجددا وسط لاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فبعد أن أعلن الهلال في 8 ديسمبر الحالي إصابة نجمه الدولي محمد البريك بالفيروس للمرة الثانية، أعلن نادي النصر أمس أيضا، إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس، هما علي لاجامي ونايف الماس، مبينا أنه تم اكتشاف الحالتين خلال الفحوصات التي أجراها الفريق قبل مباراته اليوم أمام الاتفاق ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب النصر عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر أمس «في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، أثبتت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق».

كما أعلن نادي الفتح أمس، إصابة نجمه المغربي الدولي مروان سعدان بفيروس كورونا.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «إصابة المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان بفيروس كورونا».

وغاب مروان الذي انضم للنموذجي بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب التي اختتمت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة، عن مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.