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كورونا يواصل تمدده وسط دوري المحترفين

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ في التمدد مجددا وسط لاعبي دوري الأمير للمحترفين، فبعد أن أعلن الهلال في 8 ديسمبر الحالي إصابة نجمه الدولي محمد البريك بالفيروس للمرة الثانية، أعلن نادي النصر أمس أيضا، إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس، هما علي لاجامي ونايف الماس، مبينا أنه تم اكتشاف الحالتين خلال الفحوصات التي أجراها الفريق قبل مباراته اليوم أمام الاتفاق ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب النصر عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر أمس «في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، أثبتت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق».

كما أعلن نادي الفتح أمس، إصابة نجمه المغربي الدولي مروان سعدان بفيروس كورونا.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «إصابة المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان بفيروس كورونا».

وغاب مروان الذي انضم للنموذجي بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب التي اختتمت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة، عن مباراة فريقه أمس أمام الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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