الأهلي يتوعد الفيصلي بكأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة صعبة عندما يستضيف الفيصلي مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن دور الـ16.

ويبحث الأهلي عن تأكيد تفوقه على الفيصلي في هذه البطولة بعد أن فاز عليه 3 مرات من أصل 4 مواجهات جمعت الفريقين.

ويسعى مدرب الأهلي بيسينك هاسي للمضي في هذه البطولة والمنافسة على لقبها بعد التعثرات الكثيرة على مستوى دوي الأمير محمد بن سلمان، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعد انقضاء 13 جولة.

ويريد الأهلي استعادة ثقة أنصاره بعبور عقبة اليوم والتأهل للدور المقبل ومن ثم الاستمرار لحين تحقيق اللقب الذي يغيب عن الفريق منذ موسم 2015-2016 الذي شهد تحقيقه ثلاثية الدوري وكأس الملك والسوبر.

على الطرف الآخر يدخل الفيصلي اللقاء باحثا عن انتصاره الثاني على الأهلي في هذه البطولة والأول على ملعب مضيفه.

وربما تشهد المباراة مشاركة المحترف الكرواتي فيليب براداريتش مع الأهلي بعد اكتمال شفائه من آلام في الظهر، وكذلك اكتمال برنامجه العلاجي الذي سبق مشاركته في التدريبات الجماعية.

تواريخ ونتائج لقاءاتها بكأس الملك

- 23 /4 /2012 (ذهاب): فاز الأهلي 5/ 1

- 27 /4 / 2012 (إياب): فاز الأهلي 3/ 0

- 5 /12 /2017: فاز الأهلي 3/ 0

- 30/ 3 /2018: فاز الفيصلي 1/ 0

تفوق أهلاوي

