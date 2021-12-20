الأهلي يتوعد الفيصلي بكأس الملك

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ويبحث الأهلي عن تأكيد تفوقه على الفيصلي في هذه البطولة بعد أن فاز عليه 3 مرات من أصل 4 مواجهات جمعت الفريقين.
ويسعى مدرب الأهلي بيسينك هاسي للمضي في هذه البطولة والمنافسة على لقبها بعد التعثرات الكثيرة على مستوى دوي الأمير محمد بن سلمان، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعد انقضاء 13 جولة.
ويريد الأهلي استعادة ثقة أنصاره بعبور عقبة اليوم والتأهل للدور المقبل ومن ثم الاستمرار لحين تحقيق اللقب الذي يغيب عن الفريق منذ موسم 2015-2016 الذي شهد تحقيقه ثلاثية الدوري وكأس الملك والسوبر.
على الطرف الآخر يدخل الفيصلي اللقاء باحثا عن انتصاره الثاني على الأهلي في هذه البطولة والأول على ملعب مضيفه.
وربما تشهد المباراة مشاركة المحترف الكرواتي فيليب براداريتش مع الأهلي بعد اكتمال شفائه من آلام في الظهر، وكذلك اكتمال برنامجه العلاجي الذي سبق مشاركته في التدريبات الجماعية.
تواريخ ونتائج لقاءاتها بكأس الملك
- 23 /4 /2012 (ذهاب): فاز الأهلي 5/ 1
- 27 /4 / 2012 (إياب): فاز الأهلي 3/ 0
- 5 /12 /2017: فاز الأهلي 3/ 0
- 30/ 3 /2018: فاز الفيصلي 1/ 0
تفوق أهلاوي
- تواجها 4 مرات في كأس الملك، فاز الأهلي 3 مرات والفيصلي مرة واحدة
- تواجها في جدة مرة واحدة خلال البطولة وفاز الأهلي 5/ 1
- لقاء وحيد جمع الفريقين في شهر ديسمبر انتهى لصالح الأهلي 3/ 1
- سجل الأهلي11 هدفا في الفيصلي بينما سجل الأخير هدفين فقط
- آخر لقاء بينهما في البطولة جرى في نصف نهائي 2018 وانتهى للفيصلي 1/ 0
- آخر مباراة بينهما جرت بجدة ضمن الجولة الأولى لدوري المحترفين وانتهت بالتعادل 1/1
- الفائز اليوم سيواجه الشباب الفائز على ضمك 5/ 0 في دور الثمانية
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