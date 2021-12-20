شكرا لقرائتكم خبر الباطن لربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق الباطن إلى الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضيفه الحزم 1/ 0 في المباراة التي جرت على ملعب الأول أمس بحفر الباطن في إطار مواجهات دور الـ16.

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل إلا أن المهاجم الأنجولي فابيو أبرو، نجح في حسمها عندما سجل هدفا غاليا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهد الشوطان الأول والثاني، فرصا خطيرة من قبل الفريقين، قابلها تألق في خطي دفاعي وكذلك على مستوى حراسة المرمى.