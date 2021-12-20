شكرا لقرائتكم خبر الباطن لربع نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكادت المباراة تنتهي بالتعادل إلا أن المهاجم الأنجولي فابيو أبرو، نجح في حسمها عندما سجل هدفا غاليا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وشهد الشوطان الأول والثاني، فرصا خطيرة من قبل الفريقين، قابلها تألق في خطي دفاعي وكذلك على مستوى حراسة المرمى.
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