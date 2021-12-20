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الباطن لربع نهائي كأس الملك

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- بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريق الباطن إلى الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضيفه الحزم 1/ 0 في المباراة التي جرت على ملعب الأول أمس بحفر الباطن في إطار مواجهات دور الـ16.

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل إلا أن المهاجم الأنجولي فابيو أبرو، نجح في حسمها عندما سجل هدفا غاليا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهد الشوطان الأول والثاني، فرصا خطيرة من قبل الفريقين، قابلها تألق في خطي دفاعي وكذلك على مستوى حراسة المرمى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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