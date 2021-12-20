صدام مثير بين معرقلي الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الفيحاء نظيره أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية اليوم في إطار لقاءات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتوقع أن يحفل اللقاء بالندية والإثارة رغم علو ترتيب أصحاب الأرض في سلم فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفيحاء المركز السادس برصيد 19 نقطة، فيما يحتل أبها المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

ويتفوق الفيحاء أيضا بخطوطه وأسلوبه الفني بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي نجح في رسم شخصية الفريق وتقوية جوانبه الدفاعية وتمكين لاعبيه من شن الهجوم السريع المرتد، ومع ذلك يدرك فوك صعوبة الموقف اليوم؛ لذا يتوقع أن يمارس أداء منضبطا يبدأ بإغلاق المناطق الدفاعية.

يعول الفيحاء على رامون لوبيز وصامويل أوسو وأمادو موتاري.

آخر مواجهة للفيحاء في الدوري انتهت بالتعادل 0/0 مع الهلال (مؤجلة من الجولة الرابعة).

أما مدرب أبها السلوفاكي مارتن سيفيلا فعمد خلال فترة التوقف الماضية إلى تطبيق جمل تكتيكية خلال التدريبات لإصلاح خطوطه الخلفية التي باتت مصدر قلق للفريق؛ ولذا ستكون منهجيته مشابهة لطريقة مضيفه الفيحاء.

كما أن أبها سيمارس نفس الأدوار الفنية التي خاض بها مباراتيه الدوريتين أمام الأهلي (فاز 2/ 0) وأمام الهلال (تعادل 1/1). ويرجح أن يبدأ باللاعب الشاب نواف الصعدي وسط الميدان بعد أن ظهرت موهبته مؤخرا، إلى جانب مشاركة ساري عمرو بديلا عن المصاب محمد الكنيدري في الظهير الأيسر.

يبرز في أبها التونسي الدولي سعد بقير وميتشيل تي فريدي وصالح العمري.

آخر مواجهة لأبها في الدوري انتهت بالتعادل 1/1 مع الهلال ضمن الجولة الـ13.