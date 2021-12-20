الأخضر يختتم دولية اليد بملاقاة مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره المصري اليوم لتحديد الفائز ببطولة السعودية الدولية الودية.

وتقام اليوم منافسات اليوم الأخير من البطولة، حيث يلتقي عند الرابعة مساء المنتخبان البحريني والمغربي بصالة وزارة الرياضة بالدمام، وفي اللقاء الثاني يلتقي المتصدر بفارق الأهداف المنتخب السعودي بالمنتخب المصري عند السادسة مساء على الصالة نفسها.

ومن المتوقع أن يواصل مدرب الأخضر الفرنسي ديديه دينارت الزج باللاعبين الأساسيين، للاستفادة من مواجهة المنتخب المصري الذي يشارك بعناصره الأساسية من داخل مصر.