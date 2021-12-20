شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر المقاصة وإيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين مصر المقاصة وإيسترن كومبانى، في المباراة المقامة حاليا على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة السابع من بطولة الدورى المصرى.

وألغى الحكم سيد شعبان هدف لمصر المقاصة في الدقيقة 42 عن طريق سيرجى أريك، بعد العودة لتقنية الفيديو ليجد أن الكرة فاول على لاعب المقاصة قبل تسجيل الهدف، ليبقى التعادل السلبى مسيطرا على الشوط الأول.

وبدأ مصر المقاصة بتشكيال مكون من:

محمد مجدى، على فتحى، أحمد صبيحة، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، سيرجى إريك، محمد محسن ليلة، منعم، أتونى جوزيف، سعيد الونش، هشام شعبان

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: خالد مصطفى -أحمد داهش - عاصم سعيد-أسامة العزب

خط الوسط: كمال ابو الفتوح -محمد ناصر (مودي) -محمود صقر - أحمد أبو بكر موكشا

الهجوم: عرفة السيد - صلاح عاشور

البدلاء: أحمد تمساح - عمرو حسام -الحسينى طه - كريم خميس - محمد عصام - بنچامين - محمد حسن - يوسف مجدى عبد الغنى - محمد على عباس