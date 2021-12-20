شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في قطر قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة كابيلو رانجواجا، مخطط الأحمال، في بداية المران، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

على صعيد متصل، لبى محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى ورئيس بعثة فريق الكرة بقطر، طلب أحد المشجعين بالتوقيع على قميص الأهلى فى فندق الإقامة بالدوحة، حيث يستعد المارد الأحمر لمباراة السوبر بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربى بطل الكونفدرالية.

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وبدر بانون ومحمود متولى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد ومحمد هانى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدى ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسونى وبيرسى تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا".

وخاض الأهلى مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.