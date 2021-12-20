شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى، على نظيره الطيران بنتيجة 3/0، فى إطار الجولة الخامسة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

بينما فاز فى نفس الجولة فريق الأهلى على سبورتنج بنفس النتيجة وسط الطموح فى الاحتفاظ باللقب، مقابل سعى الزمالك إلى استعادة اللقب الغائب عن جدران القلعة البيضاء هذا الموسم.

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من: تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.