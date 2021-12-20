شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب يحرز الهدف الثالث للاتحاد السكندري من ركلة جزاء أمام سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري أمام سيراميكا في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، في المباراة المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح زعيم الثغر.

تشكيل الاتحاد أمام سيراميكا في الدوري ..

صبحى سليمان فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب

خط الهجوم: بنچامين وموبولولو

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 8 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل وخسر في مثلهما.