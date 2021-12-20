شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: تقرير الحكم محمود البنا يحسم إعادة مباراة فاركو والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن تقرير الحكم الدولى محمود البنا بشأن مباراة فاركو والمصرى اليوم بالدورى العام، سيكون الفيصل فى اعتماد نتيجة المباراة كما هى أو إعادتها.

وأشاروا إلى أنه ستتم مطالبة لجنة الحكام بإرسال تقرير الحكم محمود البنا، وإذا تضمن التقرير اعتراف الحكم بخطئه ستتم إعادة المباراة وفقا للائحة، أما إذا تضمن التقرير غير ذلك سيتم اعتماد النتيجة بفوز المصرى بهدف نظيف.

على صعيد متصل، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن قرار الحكم الدولى محمود البنا فى مباراة فاركو والمصرى صحيح، موضحا أن الإنذار الثانى الذى حصل عليه أحمد حمودى لاعب المصرى تم بعد تنفيذ التبديل وبالتالى ليس هناك خطأ تحكيمى.

وأوضح عبد الفتاح لـ"الخليج 365"، أنه وفقا لتأكيدات حكم المباراة محمود البنا وحكم الفيديو مصطفى عثمان، أحمد حمودي كان يخرج من الملعب ووقتها منح البنا إنذارا للاعب فاركو للاعتراض، وحمودي بعد خروجه وجه له أحد اللاعبين كلمة فرد عليه حمودي بكلمة أخرى تستوجب إنذارا ولا يمكنني الإفصاح عنها، فمنحه البنا الإنذار الثاني وهو خارج الملعب فحاول الدخول إلى الملعب".

وأضاف عبد الفتاح: "وبالتالي الإنذار الثاني حصل عليه حمودي وهو خارج الملعب والبديل نزل بالفعل، وبالتالي حديث الحكم صحيح ولا أعلم سبب هذه الضجة ولا يوجد سبب لإعادة المباراة".

وفى المقابل، أكد جون إدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو، أن ناديه قرر رسميا مخاطبة رابطة الأندية لإعادة مباراة المصري البورسعيدي، موضحا أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي شهدت خطأ تحكيميا مخالفا للائحة يستوجب إعادة المباراة.

وأضاف جون أدوارد، فى تصريحات صحفية، أن مراقب المباراة قام بتدوين الواقعة التي شهدها اللقاء بعد طرد أحمد حمودي لاعب المصري وهو ما زال فى الملعب ولم يغادره، ولكن الحكم قرر استكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتى نهاية اللقاء.

وأشار جون إدوارد إلى أن مجلس إدارة نادي فاركو ينتظر القرار الرسمي من قبل لجنة الحكام في الواقعة التي شهدتها المباراة، مؤكدا أنه يثق فى قرارات رابطة الأندية أملا فى إعطاء نادي فاركو حقه، وأنه على يقين من أن هناك عدلا فى المنظومة التحكيمية.