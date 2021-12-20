شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن هليوبوليس ويدخلن موسوعة جينيس بالفوز بـ77 مباراة متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3/0، لينجح فى دخول التاريخ بموسوعة جينيس من حيث عدد مرات الفوز، حيث استطاعت فتيات الذهب الفوز فى 77 مباراة متتالية ليتخطى فريق كونيليانو الإيطالي.

ويتصدر فريق الأهلى حاليا جدول ترتيب الدورى الممتاز بالفوز فى الخمس جولات الأولى.

وأقيمت على مدار يوم الجمعة الماضي، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة، والتى شهدت فوز كل من: سبورتنج على الإعلاميين 3/0، والأهلى على هليوبوليس 3/0، والزهور على إسكندرية للبترول 3/2، والزمالك على الترسانة 3/0، وسموحة على الداخلية 3/1.

بينما شهدت الجولة الرابعة بدورى سيدات الطائرة فوز كل من: الأهلى على الجزيرة 3/0 الزمالك على سموحة 3/0 وسبورتنج على الصيد 3/0.

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من: تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.