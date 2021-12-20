شكرا لقرائتكم خبر عن متعة الإيجبشن ليج.. 3 أهداف "مثيرة" بمباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا بـ3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا، المقامة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، إثارة ومتعة كروية بإحراز 3 أهداف في 3 دقائق حيث نجح محمد عبد السلام لاعب الاتحاد في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15.

تشكيل الاتحاد أمام سيراميكا في الدوري ..

صبحى سليمان فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب

خط الهجوم: بنچامين وموبولولو

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني. خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم . خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.