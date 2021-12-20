شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لـ "الإسماعيلى": الفرق التى حصلت على لقاح كورونا لاتجرى مسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة مجدي الباز على الاستفسار لدى اتحاد الكرة، حول خضوع أعضاء الفريق لمسحة طبية جديدة قبل مواجهة سموحة.

ويلتقى الإسماعيلي منافسه سموحة غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى العام.

وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة على أن الفرق الحاصلة على جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا لن تخضع لمسحات طبية قبل المباريات.

وأكمل حديثه: "الحاصلون على اللقاح باتت لديهم مناعة وتحصين ضد هذا الفيروس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".