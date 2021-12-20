شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة يحتل المركز الخامس فى منافسات 50×4 متر متنوع رجال ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للسباحة فى تحقيق المركز الخامس بنهائي منافسات 50×4 متر متنوع رجال، ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة القصيرة المقامة فى الإمارات، برقم أفريقى جديد 1:32.56 دقيقة.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق المركز الثاني فى التصفيات بزمن 1:33.19 ليضمن تأهله إلى النهائي.

ويمثل المنتخب الوطني كل من : محمد سامي، يوسف القماش، يوسف رمضان، وعبدالرحمن سامح هريدي.

وانطلقت النسخة الخامسة عشر من بطولة العالم للسباحة القصيرة في مدينة أبو ظبي من يوم 16 وتستمر حتى ال 21 من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون ما يقارب ال 180 دولة.

ويمثل المنتخب المصري في البطولة ست لاعبين ولاعبات هم : فريدة عثمان، عبدالرحمن سامح هريدي، محمد سامي، يوسف رمضان، يوسف القماش ومروان القماش.