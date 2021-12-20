شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخطف تعادلا قاتلا أمام إنبى 1/1 فى الوقت بدل الضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نادى الجونة تعادلا قاتلا أمام إنبى بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

تقددم إبراهيم يحيى لإنبى فى الدقيقة 5 من بداية المباراة، وخطف خالد قمر هدف التعادل في الوقت القاتل من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود ناجى بعدما لمسة الكرة يد مدافع إنبى في الدقيقة 95، ليسجلها بنجاح خالد قمر ويخطف نقطة ثمينة لأبناء الغردقة.

بهذا النتيجة رفع نادى إنبى رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز العاشر فى ترتيب جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فيما رفع نادى الجونة رصيده لـ8 نقاط محتلا المركز الحادى عشر.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: اسلام طارق، محمد نجيب، عمرو طارق، عبد الجواد

خط الوسط: نور السيد، عمرو بركات، محمد رزق، اسلام عبد النعيم

خط الهجوم: كريم طارق، خالد قمر.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك.

خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.