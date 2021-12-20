شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق سيراميكا في المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد أمام سيراميكا في الدوري ..

صبحى سليمان فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب

خط الهجوم: بنچامين وموبولولو