شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب فتوح بالابتعاد عن العروض الشفهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق التركيز فى مباريات الزمالك المقبلة بالدوري، وفى مقدمتها مباراة الغد أمام المقاولون العرب بالجولة السابعة من الدوري.

وأكد كارتيرون لفتوح أن مستواه المميز مع المنتخب في البطولة العربية سيدفع الوكلاء لتقديم عروض كثيرة، خاصة أنه كان أحد نجوم المنتخب في البطولة.

وتلقى أحمد فتوح العديد من العروض خلال الفترة الماضية إلا أنه رفض مناقشتها لحين وصولها لمرحلة الجدية والتفاوض مع الزمالك.

وتأكدت جاهزية الثنائى يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان أوباما يعانى من آلام فى العضلة الخلفية، فيما عانى إمام عاشور من جزع في مفصل الكتف قبل أن يصبح الثنائى جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة ذئاب الجبل، لاسيما أن أوباما وعاشور شاركا فى التدريبات الجماعية للزمالك أمس الاثنين بشكل طبيعى.

وتتوقف مشاركة أى منهما على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى سيحدد العناصر التى سيتم الاعتماد عليها فى اللقاء.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة،ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى