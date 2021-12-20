«اللقب الغائب» يشعل مواجهة النصر والاتفاق

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ويحاول النصر تخطي الاتفاق والتوغل أكثر في البطولة بحثا عن لقبها الذي غاب عن خزائنه 31 عاما، حيث يعود آخر لقب له في البطولة إلى عام 1990 بعد أن كسب التعاون 2/ 0.
وبدأ النصر يسترد عافيته مع مدربه الجديد الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو الذي بانت بصماته في أول مواجهة يقود فيها الفريق أمام الند التقليدي الهلال حينما قاده للفوز بهدفين نظيفين.
ويسعى روسو اليوم أيضا لتأكيد جدوى تربعه على الهرم الفني في النصر من خلال تحقيق الفوز على الاتفاق.
ولا يتوقع أن تكون مهمة النصر سهلة، فالاتفاق هو الآخر ينتشي بانتصاراته الثلاثة الأخيرة في الدوري بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، كما أن الاتفاق أيضا يطمح للمضي قدما في البطولة الغائبة عنه سنوات طويلة، حيث يعود آخر لقب حققه إلى عام 1985.
ومن واقع جاهزية الفريقين، يصعب ترشيح كفة أحدهما على الآخر، لكن قد تكون هناك أفضلية نسبية في الخطوط لأصحاب الأرض.
قبل المواجهة
- يفتقد النصر إلى خدمات عبدالفتاح عسيري وعبدالله أمادو بداعي الإصابة
- يتأثر الاتفاق بعدم جاهزية الثلاثي العربي رايس مبولحي وأيوب اللاوي ونعيم السليتي
- يستعيد النصر لاعب وسطه عبدالمجيد الصليهم بعد إنهاء برنامجه العلاجي
- لقاء اليوم هو الثالث بين الفريقين في كأس الملك بعد أن فاز النصر في المواجهتين السابقتين
- مباراة اليوم هي الثانية للمدير الفني للنصر ميجيل روسو بعد مباراة الهلال
- غاب النصر عن اللقب 31 عاما، فيما غاب الاتفاق 35 عاما
- آخر مباراة رسمية خاضها النصر كانت أمام الهلال وانتهت بفوزه 2/ 0 (مؤجلة من الجولة الثامنة)
- آخر مواجهة رسمية خاضها الاتفاق كانت أمام الفيصلي وانتهت بفوزه 1/ 0 (الجولة الـ13)
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