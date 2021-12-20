«اللقب الغائب» يشعل مواجهة النصر والاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنشوة الانتصار على الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس الماضي بهدفين نظيفين، يواجه فريق النصر عند الساعة الـ 5.50 مساء اليوم على ملعب مرسول بارك بالرياض نظيره الاتفاق في إطار مواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحاول النصر تخطي الاتفاق والتوغل أكثر في البطولة بحثا عن لقبها الذي غاب عن خزائنه 31 عاما، حيث يعود آخر لقب له في البطولة إلى عام 1990 بعد أن كسب التعاون 2/ 0.

وبدأ النصر يسترد عافيته مع مدربه الجديد الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو الذي بانت بصماته في أول مواجهة يقود فيها الفريق أمام الند التقليدي الهلال حينما قاده للفوز بهدفين نظيفين.

ويسعى روسو اليوم أيضا لتأكيد جدوى تربعه على الهرم الفني في النصر من خلال تحقيق الفوز على الاتفاق.

ولا يتوقع أن تكون مهمة النصر سهلة، فالاتفاق هو الآخر ينتشي بانتصاراته الثلاثة الأخيرة في الدوري بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، كما أن الاتفاق أيضا يطمح للمضي قدما في البطولة الغائبة عنه سنوات طويلة، حيث يعود آخر لقب حققه إلى عام 1985.

ومن واقع جاهزية الفريقين، يصعب ترشيح كفة أحدهما على الآخر، لكن قد تكون هناك أفضلية نسبية في الخطوط لأصحاب الأرض.

قبل المواجهة

