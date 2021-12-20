كورونا.. الأندية الإنجليزية ترفض تأجيل مباريات الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن عدم تأجيل مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة رغم تفشي فيروس كورونا وذلك خلال الإجتماع الذي عقد اليوم الإثنين .

وصوتت الأندية على عدم تأجيل أي مباراة حال تواجد 13 لاعب + حارس وسيتوجب علي الأندية وقتها الإستعانة باللاعبين الشباب (تحت 21 سنة) بدلاً من أن يتم تأجيل المباراة

كشفت تقارير صحيفة، عن رفض أندية الدوري الإنجليزي تأجيل مباريات البريميرليج خلال فترة أعياد الميلاد، في اجتماعها اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن أندية الدوري الإنجليزي قررت خلال الاجتماع بموافقة أغلبية الأندية استكمال مباريات الموسم دون توقف على الرغم من تفشي فيروس كورونا في عدة أندية.

وأشارت إلى أن مسؤولي الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز أجروا اجتماعا عبر تطبيق "زووم" اليوم الاثنين، وانتهى الاجتماع بالموافقة على استكمال الموسم.

وأضافت أن أغلبية الأندية صوتت على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من أجل يقاف البطولة توجب الحصول على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلا من تحديد موعد جديد للمباريات.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل 6 مواجهات من أصل 10 مباريات، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، ليصل اجمالي المباريات المؤجلة بسبب فيروس كورونا 9 لقاءات.