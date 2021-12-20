شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، استمر البنك الأهلي فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، وفاز البنك الأهلي في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، بينما استمر غزل المحلة فى المركز السادس برصيد 10 نقاط حصدها أبناء المحلة بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مباراة وحيدة كانت أمام الأهلي.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل يتكون من :

محمود رضا، محمد فتح الله، إبراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفي، باولون فوافي، إيهاب سمير، حميد ماو، احمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى.

فيما خاض البنك الاهلي المباراة بتشكيل يتكون من :

اسحاق يعقوبو، محمد احمد، محمد فتحي محمود، محمود محمد، احمد محمد سعيد، محمود احمد، فادي فريد، اسامه ابراهيم، محمد هلال، احمد ياسين، موسي دياوارا